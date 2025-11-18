الكشف عن ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة..وهذه التفاصيل..

انطلقت، صباح الثلاثاء، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة ميزانية مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2026، وقد ضبطت نفقات هذه المهمة في حدود 287 م د، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، مقابل 226.457 م د سنة 2025 أي بزيادة بنسبة 26.73%.

وتتوزع نفقات مهمة وزارة الأسرة بين نفقات التأجير المقدّرة بـ 165.850 م. د، ونفقات التسيير التي حدّدت ب 13.915م، ونفقات التدخلات البالغة 45.947 م د، ونفقات الاستثمار التي ضبطت ب 61.288 م .

وتسعى الوزارة، حسب التقرير المشترك بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول هذه المهمة، إلى العمل على جملة من الأولويات الاستراتيجية تسعى إلى تحقيقها من خلال ثلاثة برامج أساسية وهي المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص وبرنامج الطفولة وبرنامج كبار السنّ.

وتعمل الوزارة ضمن برنامج المرأة والأسرة على تعزيز الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات وتقريب خدمات التعهد وتحسينها حيث ستشهد سنة 2026 دخول 3 فضاءات أسرة حيز النشاط لتوفير خدمات الانصات والتوجيه الأسري التي توفرها حاليا ضمن 4 فضاءات إرشاد أسري، كما تسعى إلى تحسين التعهد بالنساء ضحايا العنف من خلال نظام معلومات تفاعلي وحيني حول توفر أماكن الإيواء مع تحسين حوكمة الدراسات حول العنف ضد المرأة وخدمات مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن ضمن 16 مركز إيواء حاليا بطاقة استيعاب تصل إلى 243 سريرا وباعتمادات ستبلغ سنة 2026 حوالي 660 أ د.

كما تعمل الوزارة على مراجعة الإطار التشريعي في اتجاه تحقيق التماسك الأسري المنشود وإعداد مشروع قانون حول التوفيق الأسري مشروع قانون آخر حول نظام النفقة وجراية الطلاق.

وسيقع خلال سنة 2026، على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، دعم المشاريع النسائية، من خلال إعداد الخطط القطاعية، وتركيز فضاءات المرافقة وتركيز خاصة رقمية وطنية لتيسير نقاد الأمر والنساء والفتيات إلى التسويق الرقمي.

وضمن برنامج الطفولة، وللنهوض بهذه الشريحة، سيتمّ خلال السّداسي الأول من سنة 2026، انتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و 50 منشّط رياض أطفال، كما سيتمّ العمل على إعادة إحياء وتهيئة رياض الأطفال البلدية الناشطة وإعادة توظيف مقراتها، حيث خصصت 478 أ د لدعم هذه الروضات، ولإحياء رياض الأطفال البلدية التي وقع غلقها، وقد دخلت 6 رياض الاستغلال حاليا على أن تعود أربع أخرى لنشاطها بعد التهيئة.

كما سيتم خلال السنة القادمة تخصيص اعتمادات في حدود 500 أ د لتدعيم رياض الأطفال العمومية التي بلغ عددها هذه السنة 51 روضة، ومن المنتظر افتتاح 4 روضات عمومية جديدة سنة 2026 بعدة جهات. ومن المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج ” روضتنا في حومتنا” حوالي 30 ألف طفل خلال السنة التربوية 2025-2026.

كما يوجد برنامج لدمج الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد سينتفع منه حوالي 100 طفل خلال نفس السنة.

كما خصّص ضمن مشروع ميزانية مهمة الأسرة والمرأة للسنة القادمة، اعتمادات ب 3.3 م د لتهيئة نوادي الأطفال القارة التي من المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين منها مليون طفل في العام المقبل، ورصد اعتمادات ب 600 أ د لاقتناء 5 نوادي أطفال متنقلة بالإضافة إلى تخصيص 4.3 مليون دينار لتطوير نشاط مراكز الاصطياف التي تعنى بترفيه الأطفال من مختلف الفئات وخاصة مكفولي الدولة خلال العطل.

وضمن عملها على تطوير الخدمات الموجهة للطفولة تعمل الوزارة على تطوير سلك مندوبي حماية الطفولة من حيث الكفاءة ودعم قردات المندوبين أومن حيث العدد حيث سيتم إضافة مكاتب جهوية ثانية لمندوبي حماية الطفولة بالولايات الممتدة جغرافيات والتي تحتوي على محكمتين ابتدائيتين بما يضمن تقريب الخدمات وتسريع الاستجابة وجودة التدخل.

وبخصوص ملف كبار السن، فتعمل الوزارة خلال العام المقبل، على إدماج كبار السن في محيطهم الطبيعي والتكفل بكبار السن فاقدي السند العائلي من طرف أسر حاضنة، فضلا تعزيز النوادي النهارية التي تساهم في إدماجهم في الحياة العامة وتثمين قدراتهم وخبراتهم والترفيع في عدد الفرق المتنقلة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت والترفيع في المنحة المسندة للفريق المتنقل من 20 ألف دينار إلى 25 ألف دينار.