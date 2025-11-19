عاجل/ الكشف عن شبكة تهرّب الأسلحة من سوريا الى اسرائيل



اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عددًا من سكان شمال إسرائيل بينهم 5 جنود وجنود احتياط بالإضافة إلى عدد من المدنيين السوريين للاشتباه في تهريبهم أسلحة من سوريا إلى إسرائيل عبر قرية حجر السورية، بالقرب من حدود مرتفعات الجولان.

ووفقًا للتحقيق، نُقلت الأسلحة المهربة إلى عناصر إجرامية تعمل في شمال إسرائيل.

ومن بين المشتبه بهم إياد حلبي، 45 عامًا، من قرية يركا، وهو رقيب أول في لواء بالقطاع الشمالي.

وكشفت معلومات استخباراتية جمعها جهاز الأمن العام (الشاباك) والمخابرات العسكرية أنه قبل أيام قليلة من الاعتقالات، حاولت الشبكة إدخال شحنة أسلحة كبيرة بشكل غير عادي، بما في ذلك متفجرات وقذائف آر بي جي وبنادق هجومية وكميات كبيرة من الذخيرة.

وفي عملية ليلية الشهر الماضي، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على عشرات الأسلحة النارية واعتقلت 3 سوريين مشتبه بهم متورطين في تهريب الأسلحة في جنوب سوريا.

وسُلِّمت الأسلحة، التي ضُبطت على الجانب السوري، إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق الذي كشف عن خطط لتهريبها إلى إسرائيل.

يذكر أن الأسلحة كانت مُخصَّصة لرامي أبو شاح (49 عاما) من شفا عمرو، الذي يُزعم أنه كان على اتصال مع رواد البصار (25 عاما) وهو مواطن سوري متورط في تهريب أسلحة على نطاق واسع.

سكاي نيوز