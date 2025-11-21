“إيتلكار” تُطلق رسمياً شاحنة JMC Pick-up Virtus الجديدة في تونس بأسعار تنافسية..

أعلنت شركة “إيتلكار” للسيارات، الموزع الرسمي لـ JMC في تونس، عن الإطلاق الرسمي لشاحنة البيك-أب الجديدة JMC Pick-up Virtus في السوق التونسية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز خيارات المستهلكين في فئة شاحنات البيك-أب، مقدمة تصميمًا عصريًا ومواصفات قوية.

*ثلاثة موديلات تلبي احتياجات السوق

تتوفر الشاحنة بثلاثة موديلات رئيسية لتناسب مختلف الاحتياجات المهنية والشخصية:

-موديل بمقعدين (خلفية): مخصص للأعمال والنقل.

-موديل بأربع مقاعد (خلفية): يجمع بين الاستخدام العائلي والعملي.

-موديل الدفع الرباعي (4×4): يوفر قدرات فائقة على الطرق الوعرة.

قال المدير العام لشركة إيتلكار، قيس كريمة أنه سيتم بداية من الجمعة 21 نوفمبر 2025 تسويق السيارات الجديدة في تونس وقد تم افتتاح قاعة عرض خاصة بسيارة jmc pick-up Virtus وتحديدا في شارع قرطاج بتونس العاصمة للعموم ليتمكنوا من اكتشاف السيارة.

وأوضح قيس كريمة، أن تجميع موديل الشاحنة ذات المقعدين سيتم مبدئيًا في ورشات “إيتلكار” بتونس، بينما سيتم استيراد بقية الموديلات جاهزة.

وأضاف كريمة: “لكن ابتداءً من السنة القادمة، سيكون هدفنا هو تركيب وصنع كافة موديلات سيارة JMC Pick-up Virtus في تونس.”

كما شدد المدير العام على أن الشركة مستعدة تمامًا لتقديم خدمات ما بعد البيع ومتابعة السيارة، مستفيدةً من خبرتها عبر ورشاتها المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا الإطلاق ليُضيف خياراً قوياً جديداً إلى عائلة سيارات “إيتلكار” في تونس، مدعومًا بضمان المتابعة والخبرة المحلية.

ومن جانبه كشف مدير المبيعات كريم برناط عن أسعار المودلات الثلاث من سيارة “jmc pick-up Virtus” حيث سيكون سعر الشاحنة بمقعدين ب69 ألف دينار والشاحنة بأربع مقاعد 82 ألف دينار وسعر شاحنة jmc pick-up Virtus 4×4 سيكون ب93.900 الف دينار.

واكد مدير المبيعات ان شركة “ايتلكار” أعدت جيدا لجلب هذه السيارة التي ستنضاف الى عائلتها مشيرا الى ان سيارة jmc pick-up Virtus هي سيارة صينية تتميز بمحرك بقوة 2.5 تم انجازه بشراكة بين رنجر روفر واسيوزي الرائدتين في مجال “pick-up”.