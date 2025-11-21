عاجل/ الليلة: الحرارة تصل الى درجة واحدة وأمطار غزيرة في هذه المناطق

يكون الطقس هذه الليلة، أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.

واعي الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.

ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

هذا وتشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، حيث تتراوح ليلا بين 01 و 05 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 06 و 10 درجات ببقية المناطق، وفق ما افادت به المعهد الوطني للرصد الجوي.