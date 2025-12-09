التقرير المالي لأسطول الصمود: المسدي تفجرها وتكشف..#خبر_عاجل

قالت النائب بالبرلمان فاطمة المسدّي، أن أسطول الصمود لم يقدّم إلى حد الآن تقريره المالي لحملة التبرّعات التي جمعها لفائدة فلسطين رغم اعلانه سابقا أنه سيقوم بذلك في غضون 45 يوما، وفق قولها.

واعتبرت أن عدم نشر قائمة التبرّعات والأموال التي تم جمعها وأين تم صرفها تحديدا، يعتبر مخالفا للقوانين التونسية وتحدّيا للدولة، وهذا لا يتماشى مع مبدأ الشفافية وفق تعبيرها.

وأكدت المسدّي،في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنها ستقوم بكل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الدولة التونسية مما اعتبرته عبثا وقع باسم الشعارات الإنسانية الكبرى.

وأشارت إلى أنها كانت قد توجّهت إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بسؤال كتابي في الموضوع ولم تتلقى أي رد الى حد الآن.