أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب الوطني الأولمبي..#خبر_عاجل

2025/12/15 أهم الأخبار, تونس, رياضة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّها تعاقدت مع المدرّب أنيس بوجلبان لتولّي تدريب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم (أقل من 23 سنة)، وذلك ابتداءً من غُرّة جانفي 2026.
وسيواصل المدرّب أنيس بوجلبان، خلال الفترة نفسها، مهامه على رأس الإطار الفني لفريق ترجي جرجيس إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، على أن يتفرّغ بصفة حصرية لتدريب المنتخب الوطني الأولمبي ابتداءً من 15 ماي 2026.
كما تقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم بالشكر والتقدير للمدرّب عبد الحي بن سلطان على المجهودات التي بذلها وعلى العمل الذي قدّمه على رأس المنتخب الوطني الأولمبي خلال الفترة الماضية

