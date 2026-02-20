عاجل/ بعد انفجار شقة في عمارة بقصر سعيد.. نائب بالبرلمان يدق ناقوس الخطر ويدعو الدولة للتحرك..

البرمجة الرمضانية للقناة الوطنية الأولى..

البرمجة الرمضانية لقناة الحوار التونسي..أبرز الأعمال..

عاجل/ السجن لهذا النائب بالبرلمان..

عاجل/ بسبب “الخطيفة” محامي يتهم قناة الحوار التونسي بالسرقة ويُفجر قنبلة..

2026/02/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

فجّر المحامي أنيس الزين جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشره تدوينة وجّه من خلالها اتهامات صريحة لقناة “الحوار التونسي” بالاستيلاء على فكرة مسلسل “الخطيفة” للمخرجة سوسن الجمني، والذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

وأشار الزين إلى أن فكرة العمل مقتبسة من رواية خاصة به تحمل العنوان ذاته (الخطيفة)، معتبراً أن ما أقدمت عليه القناة يمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الملكية الفكرية وتعدياً على مجهود أدبي دون وجه حق.

وتأتي هذه الاتهامات لتضع مسلسل “الخطيفة” في واجهة “العواصف القانونية” منذ أيامه الأولى، وسط تساؤلات المتابعين حول رد فعل قناة الحوار التونسي والمخرجة سوسن الجمني تجاه هذه الادعاءات بالسرقة الأدبية.

ونشر المحامي هاشتاغ “#الخطيفة في #رمضان فكرة #أنيس_الزين المسروقة”..

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn