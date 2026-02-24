دبارة اليوم الخامس من رمضان: سيدة المائدة في أسبوع الربيع..

نقدم لكم دبارة اليوم الخامس من رمضان الموافق ليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 التي اخترناها من المطبخ التونسي مع طبق يفوح برائحة الربيع. “مرقة الجلبانة” ليست مجرد أكلة، بل هي خزان من الفيتامينات والنشاط الذي يحتاجه الصائم لمواصلة يومه.

1. الطبق الرئيسي: مرقة جلبانة باللحم (العلوش) والقرنون

هذا الطبق هو الأنسب لهذا الطقس الربيعي المشمس، فهو يجمع بين سكريات الجلبانة الطبيعية وبروتين اللحم.

المكونات: 500غ لحم علوش، 1 كغ جلبانة خضراء طازجة، بصلة مفرومة، حبات قرنون (خرشوف)، زيت زيتون، ملعقة طماطم مركزة، فلفل زينة (بابريكا)، كركم، ملح وفلفل أسود.

الطريقة: في طنجرة، اقلي اللحم مع البصل في زيت الزيتون والبهارات. أضف الطماطم والقليل من الماء واترك اللحم ينضج نصف نضجة. أضف الجلبانة والقرنون المنظف واتركها تتسبك على نار هادئة حتى يقف زيتها.

2. الشوربة: “حلالم” بالخضار

لتتماشى مع “المرقة”، اخترنا لك شوربة “الحلالم” التقليدية الغنية بالبقدونس والكرافس، وهي خفيفة جداً على المعدة.

3. السلطة: سلطة خضراء منعشة

خس، فجل، خيار، وزيتون مرقد، مع عصرة ليمون قوية لتنشيط الدورة الدموية.

التحلية:

“محلبيّة” الأرز بالفاكهة الجافة (الزهر والربيع)

المحلبيّة هي التحلية التونسية الأكثر رقيّاً وهدوءاً، وهي ممتازة لترطيب الجسم بعد يوم ربيعي حار.

المكونات: لتر حليب، 4 ملاعق كبيرة أرز مطحون (فرينة أرز)، 4 ملاعق سكر، ملعقتان من “ماء الزهر” المقطر، وفواكه جافة (لوز أو فستق) للزينة.

الطريقة: اخلط الأرز المطحون مع الحليب البارد والسكر، ثم ضعه على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يثقل القوام. عند الغليان، أضف ماء الزهر ثم صبّ الخليط في كؤوس.

التقديم: اتركها تبرد تماماً ثم زينها بالفواكه الجافة.