عاجل/ هذه الدولة تعلن احتجاز أحد مواطنيها في ايران وتدعو للافراج عنه..

أعلنت اليابان، الأربعاء أن إيران احتجزت أحد مواطنيها في طهران، مطالبة السلطاتالإيرانية بشدة بالإفراج عنه فورا.

وفي مؤتمر صحافي يومي، كشف ماساناو أوزاكي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن المواطن الياباني احتُجز في 20 يناير (كانون الثاني)، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأفادت إذاعة “أوروبا الحرة” في وقت سابق بأن شينوسوكي كاواشيما، رئيس مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في طهران، اعتقلته

السلطات الإيرانية ،ونقلته إلى سجن في العاصمة.

وأحجمت المؤسسة اليابانية عن تأكيد احتجاز أي من موظفيها.

وقال متحدث باسم الهيئة: “في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نضع سلامة موظفينا دائما على رأس أولوياتنا. ليس لدينا ما نجيب عنه في هذه المرحلة”.

“العربية.نت “