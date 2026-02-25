عاجل/ بشرى سارة لأحباء هذا الفريق الرياضي…

أعلنت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026 أنها أقرت مجانية الدخول لمباراة الفريق القادمة من البطولة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم توفير تذاكر مجانية للأحباء وتوزيعها بداية من الليلة في عدة نقاط من مدينة جرجيس، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان حضور عدد أكبر من جماهير الفريق في مواجهته شبيبة القيروان يوم الجمعة 27 فيفري 2026 بداية من الساعة 13:00.

وبحسب نص البلاغ، يتعيّن على كل محب الاستظهار بالتذكرة المجانية حتى يتم السماح له بدخول الملعب يوم المباراة.