عاجل/ إيران تحذّر حكومة إقليم كردستان العراق وتهدّد باستهداف منشآتها..

2026/03/06 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

حذّرت السلطات الإيرانية قيادة إقليم كردستان العراق، مؤكدة أنه إذا قامت الجماعات الانفصالية بأي عمل ضد حدود إيران فسيتم استهداف جميع منشآت الإقليم.

ونقل التلفزيون الايراني عن ممثل المرشد الراحل في مجلس الدفاع، تحذيره قيادة إقليم كردستان العراق قائلا إ”ن إيران حتى الآن استهدفت فقط قواعد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والجماعات الانفصالية في الإقليم، لكن في حال السماح باستمرار وجود هذه الجماعات أو دخولها، أو دخول عناصر من الكيان الصهيوني عبر الإقليم إلى حدود إيران، فإن جميع منشآت إقليم كردستان العراق ستستهدف على نطاق واسع باعتبارها عمقا داعما لهذه الجماعات والكيان”.

وأكد الأدميرال علي أكبر أحمديان أنه “في تلك الحالة سيتم إيقاف العلاقات الودية والدعم الكبير الذي قدمته إيران للإقليم في الأيام الصعبة مثل فترة هجوم تنظيم داعش”.

وأضاف ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع أن “القوات المسلحة الإيرانية تسيطر على كامل المنطقة والخليج، وقد حطمت مواقع الأعداء الأمريكيين والصهاينة المعادين في عمليات معقدة وقوية”.

