عاجل/ تنبيه لمستعملي هذه الطريق: استئناف الأشغال غدا وتحويل لحركة المرور..

تُستأنف مساء غد الثلاثاء 24 مارس 2026، أشغال المرحلة الثانية من هدم الجسر القديم الرابط بين منطقة المروج ومركز الحروق والإصابات البليغة، وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 3.

وأفاد مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد الأطرش، في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين 23 مارس 2026 بأن المرحلة الثانية من أشغال الهدم ستمتد على 4 أيام كأقصى تقدير، مؤكدا أن هذه الأشغال ضرورية.

ودعا المسؤول مستعملي الطريق إلى احترام العلامات الدّالة وملازمة الحذر والتخفيض من السرعة على مستوى الأشغال، مبينا أنه سيتم تحويل حركة المرور بالتنسيق مع مصالح شرطة المرور.

وكانت المرحلة الأولى من أشغال هدم الجسر، انطلقت يوم الإثنين 16 مارس، مما استوجب تحويلا جزئي لحركة المرور بالطريق الجهويّة رقم 22 (الطريق السريعة الجنوبية) على مستوى مستشفى الحروق.