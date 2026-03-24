عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية..مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء، مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل وتطبيق قواعد السلامة، وذلك إثر تسجيل تقلبات جوية تتمثل في نزول أمطار مؤقتا رعدية وكميات من الثلوج بعدد من المناطق.

وأوضح المرصد، وفق بلاغ صادر عنه، أنه يتوجب على السائقين التخفيف من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان، وتجنب المجازفة بشق الأودية أو المرور عبر المناطق المنخفضة التي تشهد ارتفاعا سريعا لمنسوب المياه.

وأضاف البلاغ ضرورة تفقد ماسحات الزجاج والأضواء قبل التنقل، وتجنب الفرملة المفاجئة لتفادي الانزلاق المائي، مع التوقف في مكان آمن وتشغيل الأضواء الرباعية في حال انعدام الرؤية.

وفي سياق متصل، حث المرصد مستعملي الطريق على الانتباه لهبات الرياح التي قد تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، وإحكام مسك المقود بكلتا اليدين خاصة عند عبور الجسور والمناطق المفتوحة.

من جهة أخرى، أوصت الجهة ذاتها بتأجيل المواعيد غير الضرورية وتخطيط الرحلات بشكل مسبق، لاسيما في مناطق أقصى الشمال، إلى جانب التأكد من شحن بطاريات الهواتف الجوالة تحسبا لأي طارئ.