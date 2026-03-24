القبض على مروج مخدرات صادرة في شأنه بطاقات جلب..وهذه التفاصيل..

تمكنت إطارات وأعوان مركز الأمن الوطني بالقلعة الكبرى المدينة من إلقاء القبض على مروج مخدرات بالمنطقة مصنف “خطير جداً”.

ووفق ما أكّده مصدر أمني لاذاعة الجوهرة أف أم فان الموقوف كان محل تتبع لفترة طويلة، حيث تبين بعد مراجعة السجل العدلي وتدقيق هويته أنه محل 8 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، كما صدرت في شأنه بطاقات جلب قضائية تتعلق بجرائم ترويج المخدرات.

وتأتي هذه العملية في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي يقودها مركز الأمن الوطني بالقلعة الكبرى للتصدي للجريمة المنظمة ومكافحة ظاهرة ترويج السموم في الأوساط الشبابية بالمدينة.