عاجل/ البيت الأبيض يكشف مستجدات المفاوضات مع ايران..

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء، الوضع حول المفاوضات مع إيران بشأن حل النزاع بغير المستقر. وقالت ليفيت لقناة “أيه بي سي” ABC: “هذه مباحثات دبلوماسية حساسة، ولن تقدم الولايات المتحدة أية بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا وضع غير مستقر، ولا يمكن اعتبار الافتراضات بشأن المفاوضات نهائية حتى يعلن عنها البيت الأبيض رسمياً”.

وطلبت القناة من وزارة الخارجية الأميركية التعليق على احتمال قيام المبعوث الرئاسي الخاص ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس، بزيارة إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني في إسلام آباد، وتم توجيه هذا الطلب إلى البيت الأبيض.

من جانبه، صرح مسؤول باكستاني لقناة “أيه بي إس” بأن هناك “عدة مقترحات” حول مفاوضات محتملة، بما في ذلك اجتماع مباشر في إسلام آباد، مشيراً إلى أن الاتصالات الأميركية الإيرانية على الأرجح ستُعقد في غضون خمسة أيام بموجب منشور الرئيس، دونالد ترامب على منصة “تروث سوشيال”، لكن المسؤول أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه المسألة.

هذا وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” في 23 مارس (آذار) أن واشنطن وطهران أجرتا “مفاوضات جيدة ومثمرة جداً خلال اليومين الماضيين” بشأن وقف للأعمال القتالية. ووفقاً له، تستمر المشاورات “طوال الأسبوع”، وأصدر ترامب تعليمات لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بتأجيل الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وصرح الرئيس الأميركي للصحافيين بأن كلاً من الولايات المتحدة وإيران تُبديان رغبة في التوصل إلى اتفاق، وأن الجانبين لديهما “نقاط اتفاق رئيسية”.

بدوره، صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوكالة أنباء “إرنا”، بأن طهران لم تُجرِ أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها أوضحت موقفها للوسطاء.

وفيما نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إجراء أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّها تلقت “رسائل من دول صديقة” بشأن طلب أميركي لإجراء محادثات.

وتتعرض المدن الإيرانية، لا سيما العاصمة طهران، لقصف شبه يومي منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك ضد إيران في 28 فبراير (شباط) والذي أسفر عن مقتل كبار المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، إضافة إلى استهداف المصالح الأميركية في الخليج.

