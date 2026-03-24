زيادة هامّة في صادرات زيت الزيتون..وهذه التفاصيل..

قدّرت كميّات زيت الزيتون التونسي المصدّرة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم 2025 /2026 (نوفمبر 2025/فيفري 2026)، ب184،3 ألف طن، أي بزيادة بنسبة 49،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، وفق مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة، الثلاثاء.

وبلغت قيمة صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم 2025 /2026، نحو 2263 مليون دينار، أي بارتفاع بنسبة 33،8 بالمائة، مقارنة بالموسم المنقضي، مع العلم أنّ 15،5 بالمائة فقط من صاردات زيت الزيتون معلبة.

وتراجع متوسط سعر زيت الزيتون، بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، ليتحول من 12،51 دينار/كيلوغرام إلى 12،01 دينار/كغ. وتراوحت الأسعار بين 9،22 دينار/كغ و16،07 دينار/كغ بحسب الاصناف.

واستحوذت السوق الاوروبيّة على الحصّة الأكبر من صادرات تونس من زيت الزيتون (57،3 بالمائة من إجمالي الصادرات)، متبوعة بأمريكا الشمالية (19،3 بالمائة)، فآسيا (12،8 بالمائة) ثمّ أفريقيا بكميّة لم تتجاوز 6،6 بالمائة. وتعد إسبانيا أوّل بلد مورد لزيت الزيتون التونسي، بحصّة ناهزت 32،1 بالمائة من الكميّات المصدّرة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم، متبوعة بإيطاليا (20،2 بالمائة)، فالولايات المتحدة الأمريكية (15،4 بالمائة).

في ما يتعلّق بزيت الزيتون البيولوجي فقد قدّرت الصادرات من هذه المادّة ب22،3 ألف طن، بقيمة 297،7 مليومن دينار. في حين لم تتجاوز كميّات زيت الزيتون المعلب 8،3 بالمائة، من إجمالي زيت الزيتون البيولوجي، وبلغت قيمة هذه الصادرات 13،32 دينار/كغ. وتراوحت أسعار الزيت البيولوجي بين 12،78 دينار/كغ بالنسبة للزيت السائب، و19،32 دينار/كغ بالنسبة للزيت المعلب. وتعد إيطاليا أوّل بلد مورّد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي، بحصّة ناهزت 42 بالمائة من الكميّات المصدرة، تبعتها اسبانيا (23 بالمائة)، فالولايات المتحدة الأمريكية (16 بالمائة)، ثمّ فرنسا (12 بالمائة).