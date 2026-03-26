عاجل/ زعيم جماعة الحوثيين يعلن: أي تطورات للحرب تقتضي “الموقف العسكري” سنتدخل..

أكد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم (الخميس) أن الجماعة لن تردد في المبادرة باتخاذ “موقف عسكري” في حال اقتضت تطورات الحرب في المنطقة ذلك.

وقال الحوثي في خطاب متلفز بمناسبة مرور 11 عاما على العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن والذي يصادف 26 مارس، “لن نتردد أبدا في أداء واجبنا” ضد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، و”أي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة”.

وجدد الحوثي في خطابه الذي بثته قناة ((المسيرة)) الناطقة باسم الجماعة، موقف الجماعة المناهض لـ”العدوان” الأمريكي الصهيوني على إيران، مؤكدا أن جماعته ليست على الحياد تجاه ما يجري.

وذكر أن موقف جماعته واضح، قائلا “نحن لسنا على الحياد، نحن ضد الهجمة الأمريكية الصهيونية التي تهدف لتنفيذ المخطط الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف هذه الأمة، ونحن مع حرية وكرامة هذه الأمة لأن هذه مواقف مبدئية، لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية”.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية الصهيونية ضد إيران نهاية فيفري الماضي، أصدر الحوثي، أحد أبرز حلفاء طهران في المنطقة، أكثر من تصريح، مؤكدا أن جماعته على “أهبة الاستعداد لأي تطورات”.

وسبق أن شارك الحوثيون في مساندة إيران عسكريا، خلال ما أُطلق عليها حرب الـ12 يوما، والتي اندلعت العام الماضي بين الكيان الصهيوني وإيران.

وتسيطر جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني منذ أواخر العام 2014.