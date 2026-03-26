عاجل/ صدور حكم سجني ثقيل ضد هذا النائب السابق بالبرلمان..

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 26 مارس 2026 بالسجن مدة 11 سنة في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة على خلفية قضية تعلقت بالتآمر على أمن الدولة .

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بتاريخ 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة من أجل “التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والايهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه انشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة” وفق ملف القضية والأبحاث وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.