هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..

بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، يطمح الكثيرون لنيل أجر “صيام الدهر” بصيام الأيام الستة من شهر شوال. ومع العودة إلى روتين العمل والحياة اليومية، قد يبدو الأمر مرهقاً للبعض، لكن السر يكمن في التخطيط المرن لا في المشقة.

إليك استراتيجية بسيطة ومريحة..

1. قاعدة “التدرج” لا “التراكم”

ليس بالضرورة صيام الأيام الستة متتالية فور انقضاء العيد. جسدك يحتاج لفترة انتقالية بعد رمضان. يمكنك البدء بصيام يومين في الأسبوع (الإثنين والخميس مثلاً)، وبذلك تنتهي منها خلال ثلاثة أسابيع فقط دون أن تشعر بضغط بدني.

2. استغلال “الأيام البيض”

ضرب عصفورين بحجر واحد! يمكنك اختيار صيام الأيام البيض (13، 14، 15 من شوال) لتكون ضمن الست من شوال. هذا يمنحك دفعة معنوية كبيرة ويختصر عليك نصف الطريق في ثلاثة أيام متتالية بتركيز عالٍ.

3. السحور الذكي والترطيب

بما أن ساعات النهار بدأت تطول، ركز في سحورك على الكربوهيدرات المعقدة (كالشوفان والخبز الأسمر) التي تمدك بالطاقة لفترة طويلة، واحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الصداع الناتج عن الجفاف.

نصيحة ذهبية: ابدأ بالنية من الليل، وتذكر أن “أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل”. لا تضغط على نفسك لإنهاء الستة أيام في الأسبوع الأول، فشهر شوال واسع والمجال فيه ممتد.