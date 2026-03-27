عاجل/ رد إيران على مقترح ترامب لإنهاء الحرب..

قال مصدر مطّلع إنه من المتوقع صدور رد من إيران في وقت لاحق اليوم الجمعة، على مقترح السلام الأميركي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، أضاف المصدر أنه جرى إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض، عبر وسطاء، بأن الرد الإيراني سيصل على الأرجح اليوم الجمعة.

وكانت إيران تدرس مقترحا من 15 نقطة، أُرسل عبر باكستان، وأشارت مصادر وتقارير إلى أن المقترح تضمن مطالب تتراوح بين تفكيك البرنامج النووي الإيراني، والحد من تطوير الصواريخ، وتسليم السيطرة فعليا على مضيق هرمز.

وقال مسؤول إيراني لوكالة “رويترز”، أمس الخميس، إن كبار المسؤولين راجعوا الاقتراح ورأوا أنه يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، لكنه أشار إلى أن الجهود الدبلوماسية لم تنته بعد.