عاجل/ جرحى في الإمارات واندلاع 3 حرائق إثر اعتراض صاروخ باليستي

أعلنت الإمارات، السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات نتيجة اعتراضها صاروخا باليستيا إلى 6، فضلا عن اندلاع 3 حرائق.

وقال المكتب الإعلامي في إمارة أبو ظبي في بيان: “في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإعلان عنه سابقا، والناجم عن سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- كيزاد، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، تؤكد الجهات المختصة أن الحادث أسفر عن وقوع حريق ثالث”.

وأشار المكتب إلى “وقوع إصابة إضافية لشخص من الجنسية الباكستانية نتيجة الحادث، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 بين الخفيفة والمتوسطة”.

وأكد أن “الجهات المختصة نجحت في السيطرة على الحرائق الثلاثة، وتواصل الآن عمليات التبريد”.

وكان المكتب قد أعلن فجر السبت، إصابة 5 أشخاص واندلاع حريقين، جراء اعتراض الصاروخ الباليستي.

ولم يحدد المكتب مصدر الصاروخ، لكن البيان يأتي بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية، التعامل “مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران”.

وأكدت الوزارة في بيان، أن “الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة، هي نتيجة اعتراضات”.

