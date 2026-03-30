عاجل/ ايران تفجرها: نحن من نحدد نهاية الحرب..

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمني إيراني رفيع تأكيده أن إيران هي من ستقرر متى تنتهي الحرب، مشددا على أن طهران مستعدة لمواصلة العمليات الهجومية لفترة طويلة، في تحدٍ واضح للتقديرات الأمريكية بشأن قرب انتهاء الصراع.

وقال المسؤول إن التقديرات الأمريكية السابقة التي رجّحت أن تستمر الحرب أياما قليلة كانت خاطئة، كما رفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي تحدث عن إمكانية انتهاء القتال خلال أسابيع، واصفا إياها بأنها غير واقعية.

وأضاف: “هذه حربنا، ولن نتوقف عن الدفاع حتى نلقّن ترمب ونتنياهو درسا تاريخيا”.

وأكد المسؤول الإيراني -الذي لم تكشف الشبكة عن هويته- أن ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات المسيّرة “جاهزة لدعم عمليات طويلة الأمد”، مما يعكس ثقة في قدرة طهران على الاستمرار في المواجهة رغم الضربات التي تعرضت لها خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن طهران تعمل بالتوازي على تعزيز دفاعاتها الجوية، عبر تحديث أنماط الانتشار، ومراقبة المسارات التي تستخدمها الطائرات المقاتلة لدخول المجال الجوي الإيراني، إضافة إلى إدخال معدات جديدة، قال إنها ستفرض شروطًا أكثر صرامة على أعداء إيران.