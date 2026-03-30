الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة

في ما يلي روزنامة بقية الموسم الجاري لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الجامعة معز الناصري أمس الاحد عبر برنامج الاحد الرياضي على القناة الوطنية الاولى:

الجولة 24: ايام 3 و4 و5 افريل

الجولة 25: ايام 10 و11 و12 افريل

المباراة المتأخرة لحساب الجولة 25 بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي: 23 افريل

الجولة 26: يومي 25 و26 افريل

الجولة 27: يومي 29 و30 أفريل

الجولة 28: أيام 2 و3 و4 ماي

وأضاف الناصري انه سيتم لاحقا تحديد موعدي الجولتين 29 و30، مشيرا إلى ان الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس سيقام يومي 18 و19 افريل، على ان يتم لاحقا تحديد مواعيد بقية الأدوار.