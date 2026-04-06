ترامب يتوعد بالقضاء على ايران غدا..#خبر_عاجل

قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌اليوم الاثنين ‌إن من ‌الممكن القضاء على إيران في ليلة واحدة، “وقد تكون ليل غد”، ⁠محذرا طهران من ضرورة إبرام اتفاق بحلول مساء الثلاثاء ​وإلا ستواجه عواقب وخيمة.

وكان ترامب تعهّد في وقت ⁠سابق بفرض مهلة ليل الثلاثاء على إيران للموافقة ⁠على اتفاق وقف إطلاق النار، وإلا ستواجه هجمات واسعة النطاق على محطات الطاقة وغيرها من البنى التحتية الحيوية.

وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “قد ​يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ‌ليل غد”.

وقدّم ترامب، برفقة كبار مستشاريه للأمن القومي، وصفا تفصيليا لعملية ⁠انتشال جندي أمريكي ‌سقطت طائرته في الأيام القليلة الماضية بالأراضي الإيرانية.

وقال إن الجندي، الذي لم تُكشف هويته، كان يختبئ في جبال إيرانية، واستمر في الصعود إلى أعلى جبل ‌لزيادة فرص العثور ⁠عليه. وقال ترامب “كان الأمر أشبه بالعثور على إبرة في كومة قش”.

وأضاف ‌أن مئات من القوات الأمريكية شاركت في مهمة البحث والإنقاذ، وذلك لمنع ‌الإيرانيين ⁠من العثور عليه أولا.