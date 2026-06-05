فيديو الاعتداء على مهاجرين: وزارة الداخلية تصدر بلاغ رسمي وتكشف..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية تمكنت، إثر تداول مقطع فيديو يُظهر اعتداء مجموعة من العناصر الإجرامية على عدد من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم، وذلك بعد إجراء تحريات دقيقة، رغم عدم تلقي أي شكاية رسمية في الغرض.

وأوضحت الوزارة أن الأبحاث الأولية كشفت أن الفيديو المتداول يوثق حادثة تعود إلى خمس سنوات مضت، وأنه جرى نشره مؤخراً انطلاقاً من قارتين مختلفتين. وأضافت أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن جميع ملابسات الواقعة والوقوف على خلفيات إعادة ترويج هذا المقطع في الظرف الحالي، رغم مرور فترة زمنية طويلة على حدوثها.

وأكدت وزارة الداخلية أن الدولة التونسية متمسكة بضمان حقوق وكرامة كل من يقيم على أراضيها، مع الحرص على تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو مخالفات.

كما جددت التزامها باعتماد المقاربة الإنسانية في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدة مواصلة الجهود لإيجاد حلول عاجلة تُمكّن المهاجرين غير النظاميين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أفضل الظروف الممكنة.