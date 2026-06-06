وزير الخارجية الإيراني يفجرها: لبنان ليس “ورقة مساومة” لطهران..

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (السبت) إن لبنان ليس “ورقة مساومة” لإيران.

صرح عراقجي بذلك رداً على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي انتقد إيران لاستخدامها لبنان باعتبارها “ورقة مساومة” في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة ((سي إن إن)) يوم الجمعة.

وكتب عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) “بناء على تصريحات السيد عون، قد يعتقد المرء أن إيران هي من احتلت خُمس مساحة لبنان، وهجرت ربع اللبنانيين وتقصف بلاده بشكل يومي”.

وقال إنه “لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ وقت طويل”.

ودعا عراقجي عون للحفاظ على لبنان من “عدوها الحقيقي”.

وفي مقابلة بثتها إذاعة ((الميادين)) اللبنانية يوم الأربعاء، حذر عراقجي من أن إيران سترد في حال هاجم الكيان بيروت.

وذكر أن طهران أخبرت جميع الأطراف أنها لن تتهاون في الهجوم على العاصمة اللبنانية، وأن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى عودة الحرب.

يوم الخميس، ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه يجب على الكيان التوقف عن هجماتها على الشعب اللبناني والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة على الفور.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان اليوم أن عدة عسكريين لبنانيين، من بينهم ضابط، قُتلوا جراء غارة جوية استهدفت مركبة عسكرية على طريق الخردلي-النبطية جنوبي لبنان.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان عبر منفذه الإعلامي الرسمي ((سباه نيوز)) مجدداً أن الشرط الأساسي لإيران لقبول هدنة 8 أفريل مع الولايات المتحدة كانت وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.وبالرغم من التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الكيان ولبنان منتصف أفريل، استمر الكيان في شن ضربات بشكل يومي تقريبا على لبنان، في حين أن حزب الله شن ضربات انتقامية على مواقع الجيش الصهيوني.