تفاصيل ايقاف 4 شبان تورّطوا في عمليات غش في البكالوريا..#خبر_عاجل

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2026/06/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من ظاهرة الغش في الامتحانات، تمكنت فرقتا الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة ومنطقة الأمن الوطني بالمتلوي من إيقاف أربعة أشخاص بحوزتهم أجهزة إلكترونية وهواتف نقالة يُشتبه في استعمالها في عمليات الغش خلال الامتحانات.

وبعد استشارة النيابة العمومية، تم الإذن بالاحتفاظ بـهم ومن بينهم شقيقتان، فيما تم الإبقاء على أربعة آخرين في حالة سراح على ذمة الأبحاث حسب ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك.

ومن المنتظر أن يتم عرض الموقوفين يوم الاثنين القادم على أنظار المحكمة الابتدائية بقفصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

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