هام/ من الافتتاح إلى النهائي.. الدليل الشامل لبرنامج مباريات مونديال 2026..

تتجه بوصلة كرة القدم العالمية نحو قارة أمريكا الشمالية، التي تستعد لاحتضان الحدث الاستثنائي والأضخم في تاريخ اللعبة: مونديال 2026 ولأول مرة في تاريخ البطولة، تشهد هذه النسخة توسعاً تاريخياً بمشاركة 48 منتخباً يتنافسون في ملحمة كروية ممتدة عبر 104 مباريات، توزع منافساتها بالتنظيم المشترك بين ثلاث دول هي: الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا.

وتشهد هذه النسخة التي تنتطلق من 11 جوان الجاري الى غاية 19 جويلية القادم مشاركة 8 منتخبات عربية هي: (الأردن، قطر، السعودية، مصر، المغرب، العراق، تونس، والجزائر.

وفي ما يلي برنامج المباريات:

حفل ومباراة افتتاح المونديال

الخميس، 11 جوان 2026

المباراة الافتتاحية (المجموعة A): المكسيك ضد جنوب أفريقيا- الساعة 22:00 (ملعب أزتيكا – مكسيكو سيتي) ويبدأ حفل الافتتاح الرسمي قبل المباراة بـ 90 دقيقة في تمام الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الأولى لمونديال 2026

الجمعة، 12 جوان 2026

كوريا الجنوبية ضد التشيك- 5:00

كندا ضد البوسنة والهرسك- 22:00

السبت، 13 جوان 2026

الولايات المتحدة ضد باراغواي- 4:00

قطر ضد سويسرا- 22:00

الأحد، 14 جوان 2026

البرازيل ضد المغرب- 1:00

هايتي ضد أسكتلندا- 4:00

أستراليا ضد تركيا- 7:00

ألمانيا ضد كوراساو- 20:00

هولندا ضد اليابان- 23:00

الإثنين، 15 جوان 2026

ساحل العاج ضد الإكوادور- 2:00

السويد ضد تونس- 5:00

إسبانيا ضد الرأس الأخضر- 7:00

بلجيكا ضد مصر- 22:00

الثلاثاء، 16 جوان 2026

السعودية ضد أوروغواي- 1:00

إيران ضد نيوزيلندا- 4:00

فرنسا ضد السنغال- 22:00

الأربعاء، 17 جوان 2026

العراق ضد النرويج- 1:00

الأرجنتين ضد الجزائر- 4:00

النمسا ضد الأردن- 7:00

البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية- 20:00

إنجلترا ضد كرواتيا- 23:00

الخميس، 18 جوان 2026

غانا ضد بنما — 2:00

أوزبكستان ضد كولومبيا — 5:00

التشيك ضد جنوب أفريقيا — 19:00

سويسرا ضد البوسنة والهرسك- 22:00

الجولة الثانية

الجمعة، 19 جوان 2026

كندا ضد قطر- 1:00

المكسيك ضد كوريا الجنوبية- 4:00

الولايات المتحدة ضد أستراليا- 22:00

السبت، 20 جوان 2026

أسكتلندا ضد المغرب- 1:00

البرازيل ضد هايتي- 3:30

تركيا ضد باراغواي- 6:00

هولندا ضد السويد- 20:00

ألمانيا ضد ساحل العاج- 23:00

الأحد، 21 جوان 2026

الإكوادور ضد كوراساو- 3:00

تونس ضد اليابان- 7:00

إسبانيا ضد السعودية- 19:00

بلجيكا ضد إيران- 22:00

الإثنين، 22 جوان 2026

أوروغواي ضد الرأس الأخضر- 1:00

نيوزيلندا ضد مصر- 4:00

الأرجنتين ضد النمسا- 20:00

الثلاثاء، 23 جوان 2026

فرنسا ضد العراق- 00:00 منتصف الليل

النرويج ضد السنغال- 3:00

الأردن ضد الجزائر- 6:00

البرتغال ضد أوزبكستان- 20:00

إنجلترا ضد غانا- 23:00

الأربعاء، 24 جوان 2026

بنما ضد كرواتيا- 2:00

كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية- 5:00

سويسرا ضد كندا- 22:00

البوسنة والهرسك ضد قطر- 22:00

الجولة الثالثة

الخميس، 25 جوان 2026

أسكتلندا ضد البرازيل- 1:00

المغرب ضد هايتي- 1:00

التشيك ضد المكسيك- 4:00

جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية- 4:00

الإكوادور ضد ألمانيا- 23:00

كوراساو ضد ساحل العاج- 23:00

الجمعة، 26 جوان 2026

تونس ضد هولندا- 2:00

اليابان ضد السويد- 2:00

تركيا ضد الولايات المتحدة- 5:00

باراغواي ضد أستراليا- 5:00

النرويج ضد فرنسا- 22:00

السنغال ضد العراق- 22:00

السبت، 27 جوان 2026

أوروغواي ضد إسبانيا- 3:00

الرأس الأخضر ضد السعودية- 3:00

نيوزيلندا ضد بلجيكا- 6:00

مصر ضد إيران- 6:00

الأحد، 28 جوان 2026

بنما ضد إنجلترا- 00:00 منتصف الليل

كرواتيا ضد غانا — 00:00 منتصف الليل

كولومبيا ضد البرتغال- 2:30

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان- 2:30

الأردن ضد الأرجنتين- 5:00

الجزائر ضد النمسا- 5:00

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية للمونديال (دور الـ 32 الجديد)

الأحد، 28 جوان 2026

المباراة 73 (الساعة 22:00): ثاني مجموعة A ضد ثاني مجموعة B

الإثنين، 29 جوان 2026

المباراة 74 (الساعة 20:00): أول مجموعة C ضد ثاني مجموعة F

المباراة 75 (الساعة 23:30): أول مجموعة E ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/B/C/D/F)

الثلاثاء، 30 يونيو/حزيران 2026

المباراة 76 (4:00): أول مجموعة F ضد ثاني مجموعة C

المباراة 77 (الساعة 20:00): ثاني مجموعة E ضد ثاني مجموعة I

الأربعاء، 1 جويلية 2026

المباراة 78 (الساعة 00:00 منتصف الليل): أول مجموعة I ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/D/F/G/H)

المباراة 79 (الساعة 4:00): أول مجموعة A ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/E/F/H/I)

المباراة 80 (الساعة 19:00): أول مجموعة L ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/H/I/J/K)

المباراة 81 (الساعة 23:00): أول مجموعة G ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/E/H/I/J)

الخميس، 2 جويلية 2026

المباراة 82 (الساعة 3:00): أول مجموعة D ضد أفضل ثالث (من المجموعات B/E/F/I/J)

المباراة 83 (الساعة 22:00): أول مجموعة H ضد ثاني مجموعة J

الجمعة، 3 جويلية 2026

المباراة 84 (الساعة 2:00): ثاني مجموعة K ضد ثاني مجموعة L

المباراة 85 (الساعة 6:00): أول مجموعة B ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/F/G/I/J)

المباراة 86 (الساعة 21:00): ثاني مجموعة D ضد ثاني مجموعة G

السبت، 4 جويلية 2026

المباراة 87 المباراة 86 (الساعة 1:00): أول مجموعة J ضد ثاني مجموعة H

المباراة 88 المباراة 86 (الساعة 4:30): أول مجموعة K ضد أفضل ثالث (من المجموعات D/E/I/J/L)

ثمن نهائي مونديال 2026 (دور الـ16)

السبت، 4 جويلية 2026

الفائز من المباراة 73 ضد الفائز من المباراة 75 (الساعة 20:00)

الأحد، 5 جويلية 2026

الفائز من المباراة 74 ضد الفائز من المباراة 77 (00:00 منتصف الليل)

الفائز من المباراة 76 ضد الفائز من المباراة 78 (الساعة 23:00)

الإثنين، 6 جويلية 2026

الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 (الساعة 3:00)

الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 (الساعة 22:00)

الثلاثاء، 7 جويلية 2026

الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 (الساعة 3:00)

الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 (الساعة 7:00)

الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 (الساعة 23:00)

ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)

الخميس، 9 جويلية 2026

الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 (الساعة 23:00)

الجمعة، 10 جويلية 2026

الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 (الساعة 22:00)

الأحد، 12 جويلية 2026

الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 (00:00 منتصف الليل)

الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 (الساعة 4:00)

الدور نصف النهائي (المربع الذهبي)

الثلاثاء، 14 جويلية 2026

الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 (الساعة 22:00)

الأربعاء، 15 جويلية 2026

الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 (الساعة 22:00)

مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)

الأحد، 19 جويلية 2026

الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل)

المباراة النهائية لكأس العالم 2026

الأحد، 19 جويلية 2026

الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00)