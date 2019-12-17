تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يغشى السماء ، صباح الثلاثاء ، ضباب محلي خفيف بالوسط الشرقي ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية أثناء الليل.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات.

ويكون البحر شديد الاضطراب فهائجا في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 16 و 21 درجة و تكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات و تصل إلى 23 درجة بالجنوب.

ويكون الطقس ، غدا الاربعاء ، أحيانا كثيف السحب مع نزول أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب في حين يكون البحر شديد الاضطراب فمضطربا.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية فقوية نسبيا قرب السواحل و بالجنوب مع ظهور دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 21 درجة بالجنوب الشرقي.