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بعد عربيّة حمادي/ مقداد الماجري يستقيل من “بوليميك” ويتوعّد بكشف حقائق مهمّة

2019/12/17 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أعلن الاعلامي مقداد الماجري ليلة البارحة الاثنين 16 ديسمبر 2019 استقالته من برنامج “بوليميك” الذي يقدّمه الاعلامي سمير الوافي .

وأضاف الماجري في تدوينة على صفحته الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه سيكشف تفاصيل مهمة عن البرنامج في القريب العاجل.

وهذا نص التدوينة:

“البرنامج متواصل ولو بتغيير الاسم،(وفق ما أعلن)، وانا أعلن انسحابي وإنهاء تجربتي في برنامج “بوليميك” لأسباب وتفاصيل مهمة جدا، وما خفي أعظم ….سأكشف عنها كاملة في وقت قريب قريب…
شكرا لكل من ساند وعارض….
ملاحظة: القرار اتخذته 24ساعة قبل قرار الهايكا…وهو موثق على صفحة الزميلة عربية….وعلى صفحتي…”

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