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بعد ايقاف برنامج “بوليميك” بسببها/ مريم الدبّاغ تسخر من سمير الوافي

بسبب عربيّة حمادي ومريم الدبّاغ/ “الهايكا” توقف برنامج “بوليميك”

2019/12/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (هايكا) اليوم إيقاف برنامج “بوليميك” الذي يبث على القناة الخاصة “التاسعة” و يقدمه الاعلامي سمير الوافي، لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء قرار “الهايكا” بعد آخر حلقة تم بثها من هذا البرنامج والتي تضمنت مشادة كلامية بين ضيفة البرنامج مريم الدباغ والإعلامية عربية حمادي، وإعتبر مجلس “الهايكا” أن فريق الإعداد لم يقم بحذف المقطع الذي اثار جدلا رغم أن الحلقة كانت مسجلة كما إعتبر أن فريق البرنامج ومقدمه قاموا باستفزاز الضيفة بتخطيط مسبق ” وهو ما رأت فيه هيئة الاتصال السمعي البصري خطورة كبيرة على المشهد الإعلامي.

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