فظيع/في القيروان: شلطت رضيعتيها لمعالجتهما فقتلت الأولى واحالت الثانية على الانعاش..هذه التفاصيل..

أكّد مختار العايدي مدير المستشفى الجهوي بالقيروان أنّ قسم الأطفال استقبل أمس توأمين رضّع عمرهما 5 أيّام تحملان أثار ”تشليط” على مستوى الصدر والرجلين.

وأشار في تصريح لموزاييك أنّ إحدى التوأمين توفيت قبل الوصول إلى المستشفى، فيما ترقد الثانية في قسم الإنعاش في حالة خطيرة جدّا، مضيفا أنّه تم إحالة جثة الرضيعة المتوفية على قسم التشريح لتحديد أسباب الوفاة.

وبيّن مدير مستشفى القيروان أن “تشليط” الرضع ظاهرة منتشرة في الجهة لاعتقاد الأولياء أنّها طريقة للعلاج، داعيا إياهم إلى تجنب هذه العادات التقليدية الخطيرة والتوجه إلى المرافق الصحيّة لتلقي العلاج.