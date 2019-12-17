عاجل/ سامي الفهري يسلم نفسه

افاد عبد العزيز الصيد محامي الاعلامي سامي الفهري ان موكله توجه صباح اليوم الثلاثاء عن طواعية الى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تنفيذا لبطاقة الايداع الصادرة ضده.

واضاف الصيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان سامي الفهري “سلم نفسه ونفذ بطاقة الايداع الحالية ،على غرار بطاقات الايداع السابقة، عن طواعية، احتراما لقرارات القضاء ” مؤكدا ان موكله قام بهذا الاجراء اثر تحسن حالته الصحية .

يذكر ان دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس،اصدرت يوم 11 ديسمبر2019 ، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود”، الهام الصوفي، وحسن بن ابراهيم (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تهم الشركتين المذكورتين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني، في تصريح سابق لـ”وات”.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أبقى يوم 15 نوفمبر المنقضي كلا من الاعلامي سامي الفهري ووكيل شركة “آيت برود” والمتصرفة القضائية في حالة سراح في هذه القضية، بعد أن تم إيقافهم يوم 5 نوفمبر 2019.

وفي هذا السياق صرح الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي،بأنه تم الاحتفاظ بالمتهمين المذكورين على ذمة التحقيق بإذن من النيابة العمومية من أجل جرائم غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب.

يشار إلى أن النيابة العمومية كانت أذنت يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، بتحجير السفر على سامي الفهري وزوجته والمتصرف القضائي لشركة “كاكتوس برود” المصادرة، وذلك في قضية إبرام عقود وصفقات على خلاف الصيغ القانونية، إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة واللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع، على اعتبار أن شركة ”كاكتوس برود” مصادرة من 2011 بمقتضى مرسوم المصادرة الصادر في فيفري 2011.