البورصة تتراجع بـ14ر0 بالمئة في اختتام حصة الثلاثاء



اختتمت بورصة تونس معاملات، حصة الثلاثاء، على تراجع قارب 14ر0 بالمائة وسط حجم تبادل ضعيف لم يتجاوز 472ر3 مليون دينار (م د) فيما أدرك المؤشر المرجعي “توننداكس” عتبة 71ر6974 نقطة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “مينا كابتل”.

واستاثرت شركة صنع المشروبات بتونس على مبلغ 578ر0 مليون دينار من حجم مبادلات هذه الحصة في حين تقلصت أسعار أسهمها بنسبة 54ر0 بالمائة بسعر 40ر18 د للسهم الواحد.

وتصدرت أسهم الشركة العقارية وللمساهمات قائمة الأسهم الأكثر تداولا لترتفع قيمتها بنسبة 98ر2 بالمائة (56ر36 د) تلتها أسهم الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة بنحو 98ر2 بالمائة (99ر29 د) ثم أسهم حنبغل للايجار المالي التي زادت أسعارها بنسبة 97ر2 بالمائة (85ر4 د).

وتطورت أسهم التجاري للايجار المالي بنسبة 88ر2 بالمائة (69ر10 د) مرفوقة بأسهم تلنات القابضة التي تطورت أسهمها بنسبة 76ر2 بالمائة

(30ر9 د).

وتكبدت أسهم “سلكوم” أعلى الخسائر إذ تراجعت بحوالي 75ر5 بالمائة (60ر3 د) تلتها أسهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 05ر3 بالمائة (08ر5 د) ثم أسهم المغازة العامة بنحو 3 بالمائة (07ر30 د).

والتحقت أسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بقائمة الانخفاضات محققة خسارة بنسبة 3 بالمائة (97ر0 د) متبوعة بأسهم الشركة الدولية للايجار المالي التي تراجعت بحوالي 95ر2 بالمائة (43ر15 د).