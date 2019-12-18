بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تطلق السفارة الرومانية في تونس النسخة العربية للموقع الرسمي للبعثة الدبلوماسية

يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في جميع أنحاء العالم. ففي مثل هذا اليوم، تم إعلان اللغة العربية لغة العمل الرسمية للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1973. و في سنة 2010 ، احتفلت الأمم المتحدة للمرة الأولى باليوم العالمي للغة العربية تقديراً لمساهمتها في تسهيل الحوار بين الثقافات والحضارات. كما تجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لـ 22 دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

و للاحتفال بهذا اليوم، أطلقت السفارة الرومانية في تونس النسخة العربية من الموقع الرسمي للبعثة الدبلوماسية في 18 ديسمبر: http://tunis.mae.ro/ar

وبالتالي يمكن للناطقين باللغة العربية من تونس والعالم العربي التماس معلومات مفيدة عن رومانيا والفرص الاقتصادية والتجارية ومعلومات عن نظام التأشيرات أو معلومات قنصلية وكذلك معلومات محينة حول نشاط السفارة الرومانية في تونس.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة سفير رومانيا في تونس، الدكتور دان ستوينسكو، أن: “إطلاق النسخة العربية لموقع البعثة يمثل ممارسة للشفافية الدبلوماسية لرومانيا للعامة الناطقة باللغة العربية. كما تعتبر اللغة العربية جزء من تراثنا الثقافي المشترك في منطقة البحر المتوسط، و كانت ترجمة روائع المفكرين العرب العظماء في الرياضيات و الفلسفة و الطب و الفيزياء و الفلك و التكنولوجيا و الفن و الفلاحة و الأدب، أساس عصر النهضة الأوروبية. ولهذا السبب، فإن اللغة العربية ليست فقط ناقلًا مهمًا للحضارة في أوروبا في العصور الوسطى، وإنما أيضًا حلقة وصل بين ثقافاتنا. ”

كانت العديد من المجتمعات الريفية تتكلم اللغة العربية في القرن التاسع عشر عندما حل أول مستوطن عربي من الإمبراطورية العثمانية في دوبروجيا (مقاطعة رومانيا التاريخية على البحر الأسود) و هي الآن اللغة الأم للعديد من المواطنين الرومانيين من أصل عربي، كما تم دراسة اللغة العربية لفترة طويلة في رومانيا، لذلك نجد العديد من شخصيات الثقافة الرومانية مهتمين بدراسة اللغة العربية، نذكر منهم نيكولاي مايلسكو والأمير ديميتري كانتيمير وتيموتي سيباريو والكاهن فاسيل رادو.

بدأ تدريس اللغة العربية في رومانيا بعد إنشاء قسم اللغة العربية والأدب في جامعة بوخارست سنة 1957. وبالتالي، نلاحظ العديد من الأشخاص الذين يدرسون أو يعرفون اللغة والحضارة العربية من خلال ترجمتهم للأدب العربي الكلاسيكي والحديث ودراسات اللسانيات مع التطبيق على اللغة العربية الأدبية أو اللهجات العربية ودراسات الأدب العربي. كما يتم حاليا دراسة اللغة العربية في العديد من الجامعات والمؤسسات في رومانيا. و في هذا الإطار، تجري جامعة بوخارست من خلال كلية اللغات الأجنبية، برنامجًا سنويًا لدراسة اللغة العربية في بوخارست وتونس بالتعاون مع معهد الحبيب بورقيبة للغات الحية ضمن جامعة تونس المنار. و إلى جانب قسم اللغة العربية، يوجد مركز للدراسات العربية و الذي يشجع بدوره على البحث في مجال اللغة العربية وأدبها والإسلام والترجمة والنشر في هذا المجال. و في هذا الصدد، ينظم مركز الدراسات العربية بصفة دورية تظاهرات علمية وطنية ودولية حول مواضيع تتعلق بالمجالات المذكورة و مجالات أخرى .

“رومانو أرابيكا” هي مجلة أكاديمية في رومانيا للأشخاص الذين يدرسون أو يعرفون اللغة والحضارة العربية و التي يصدرها مركز الدراسات العربية في جامعة بوخارست. بالإضافة إلى ذلك، بدأت إذاعة رومانيا الدولية البث باللغة العربية في 5 أفريل 1961. كما يمكن الإستماع إلى برامجها يوميًا في جميع أنحاء العالم على العنوان التالي: https://www.rri.ro/ar_ar/pages/home.