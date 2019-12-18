تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد..

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2019/12/18 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز الطقس بضباب محليا كثيف في الصباح بالوسط والجنوب الشرقي وطقس مغيم بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا بقية المناطق الشرقية .

مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.
والريح من القطاع الجنوبي قوية فقوية نسبيا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

اما البحر شديد الاضطراب فمتموج بخليج قابس وهائج فشديد الاضطراب ببقية السواحل في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

وويم غد تكون السحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال.

اما الريح من القطاع الغربي قوية فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات و البحر متموج فشديد الاضطراب بخليج قابس.

في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 15 و 20 درجة ببقية المناطق.

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