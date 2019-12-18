في جبل الجلود: تفاصيل القبض على 04 أشخاص صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء أنه في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت يوم 17 ديسمبر 2019 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود من إلقاء القبض على 04 أشخاص صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة من أجل تورّطهم في قضايا عدليّة موضوعها “التهديد، السّكر، الإضرار بملك الغير وعدم أداء الواجب العسكري”.

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.