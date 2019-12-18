بعد وفاة الرضيعة الثانية/فتح تحقيق في حادثة وفاة توأم بسبب ”التشليط”..وهذه التفاصيل..

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2019/12/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذن مندوب حماية الطفولة بالقيروان، صبري بحيبح، أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق وإعلام النيابة العمومية إثر تلقيه إشعارا بوفاة توأم حديث الولادة من جنس الاناث بقسم الأطفال بمستشفى ابن الجزار بالجهة.

وأضاف أنّ التوأم يحملان آثار “ندبات” على جسديهما بواسطة شفرة حلاقة قامت بها العائلة بهدف العلاج.

ووفق ما نقله موقع قناة نسمة فقد اكد مدير الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة بالقيروان، عمارة الجملي، أن المستشفى المحلي بالعلا تلقى، ليلة الاثنين، توأما في حالة حرجة، حيث تم إسعاف الرضيعة الاولى الا أنها توفيت على عين المكان، فيما تم تحويل الرضيعة الثانية الى مستشفى ابن الجزار بالقيروان لتلقى مصير شقيقتها صباح اليوم.

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