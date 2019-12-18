نقابة وحدات التدخّل: “مخطّطات جهنميّة” تستهدف وزارة الداخليّة

حذرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل من “مغبة إلحاق سلك الشرطة العدلية بوزارة العدل” مشددة على أن “وزارة الداخلية هي عبارة عن سلسلة متماسكة تمثل الشرطة العدلية إحدى حلقاتها الجوهرية” معتبرة أن الحديث عن الحاقها بوزارة أخرى يُعد “سياسة واضحة لضرب الوزارة واضعافها”.

وذكّرت النقابة في بيان نشرته مساء يوم امس على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أن هذا القرار مماثل لما حدث للوزارة في وقت سابق بإفراغها من اطاراتها وضرب جهاز أمن الدولة مؤكدة ان ذلك ساهم في تغلغل اكبر آفة على البلاد وهي الإرهاب.

واعتبرت ان ” وزارة الداخلية باتت من جديد في مهب السياسيين” وأن “كل من هب ودب صار يقترح ما يريد للوزارة حسب اهوائه وأهدافه”، ملاحظة أن “الاقتراحات تتم دون الرجوع لأهل الإختصاص من أبناء السلك الذين هم أدرى بشعاب الوزارة”.

وتوعدت النقابة بـ”التصدي بالتعاون مع شرفاء المؤسسة الأمنية والنقابية للتصدي لما وصفتها بـ”المخططات الجهنمية”.