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تفاصيل سطو 3 أشخاص على محل مسكون بسيدي حسين.. وهذا ما تمّ الاستيلاء عليه

2019/12/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر تعهد مركز الأمن الوطني بالجيارة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين بالبحث في قضية عدلية موضوعها ” السرقة من داخل محل مسكون” بناء على تقدم إمراة ترغب في تسجيل قضية عدلية إثر تعرض محل تجاري متفرع عن منزلها إلى سرقة بضائع تتمثل في علب سجائر بقيمة 800 دينار بإعتبارها متحصلة على رخصة “كشك” لبيع التبغ تمكنت الوحدة المذكورة من إلقاء القبض على شخصين أصيلي الجهة.

وبالتحري معهما إعترفا باقتراف ما نسب إليهما رفقة شخصين أخرين وتم حجز كمية السجائر المذكورة لديهم.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل “السرقة من داخل محل مسكون والمشاركة في ذلك” وإدراج مرافقيهما بالتفيش.

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