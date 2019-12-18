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الباروميتر السياسي لـ”سيغما كونساي” / حركة النهضة هي أقل الأحزاب ثقة لدى التونسيين

2019/12/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أظهرت نتائج الباروميتر السياسي الصادرة عن مؤسسة سيغما كونساي ونشرتها صحيفة “المغرب” بعددها اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 أن رأي التونسي سلبي جدا في حزب حركة النهضة إذ أظهرت النتائج أن 50.1% من المستجوبين لا يثقون فيه يليه نداء تونس بـ44.5% فقلب تونس بـ39.3% والدستوري الحر بـ38.2%.

وجاء حزب تحيا تونس في المرتبة الخامسة بـ 27.9% ثم ائتلاف الكرامة وحركة مشروع تونس بنسبة 27.6% لكل منهما ثم حزب الرحمة بـ27.4% ثم البديل 22.6% فحزب الاتحاد الشعبي بـ17.8% ثم التيار الديمقراطي بـ17.7% فحركة الشعب بـ16.6%.

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