بعد أن حازت حركة النهضة على رئاسة اللجنة: عبير موسي تتعهّد بكشف نتائج التحقيق في حادث عمدون

تعهدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019، باعلام الرأي العام بمدى جدية اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فاجعة عمدون، معتبرة أن تعهدها يأتي “بسبب تعوّدنا على أن تكوين لجان التحقيق يأتي لقبر الحقائق”.

وافادت موسي في صفحتها الرسمية على “فايسبوك” أن الكتلة كلفت كل من النائبين علي البجاوي وعبد الرزاق الحسني بتمثيل الحزب في اللجنة المذكورة، مشيرة إلى ان الكتلة ستطلب تحديد فترة زمنية واضحة لإنهاء أشغال اللجنة وتقديم التقرير واتخاذ الإجراءات العملية الضرورية.

يُذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي كان قد أعلن اليوم الاربعاء في مستهل الجلسة العامة عن ترشيح حركة النهضة النائبة عنها السيدة الونيسي لرئاسة لجنة التحقيق البرلمانية في حادث عمدون.