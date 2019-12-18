إلقاء القبض على عنصر تكفيري ببنزرت

تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني براس الجبل من ولاية بنزرت، أمس الثلاثاء، بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (44 سنة) بمنطقة العالية بالجهة.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأن العنصر التكفيري الموقوف سبق تورطه في قضايا إرهابية ومبايعته لتنظيم “داعش” الإرهابي، وتواصله مع عناصر إرهابية بالخارج، ومفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية تونس 1 من أجل “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الشرطة العدلية برأس الجبل بالإحتفاظ به، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.