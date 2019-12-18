صرف القسطين الثاني والثالث للزيادة في اجور الوظيفة العمومية بداية من أول جانفي 2020

صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 13 ديسمبر 2019 الأمر حكومي المتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وينص الامر عدد 1133 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 على اسناد زيادة في الأجور لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان القسطين الثاني والثالث من الزيادة وتصرف مقاديرها بداية من أول جانفي 2020

وضبط هذا الامر الحكومي مقادير هذه الزيادة التي تتراوح بين 30 و50 دينار وتدرج ضمن عدد من المنح الخصوصية على ان يحتسب القسط الثاني بداية من غرة جويلية 2019 والقسط الثالث بداية من غرة جانفي 2020