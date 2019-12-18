إلقاء القبض على عنصر تكفيري ببنزرت

بعد أن حازت حركة النهضة على رئاسة اللجنة: عبير موسي تتعهّد بكشف نتائج التحقيق في حادث عمدون

“كندا” تلغي رسوم الجنسية وتعلن عن حملتها لاستقبال مليون مهاجر..

الباروميتر السياسي لـ”سيغما كونساي” / حركة النهضة هي أقل الأحزاب ثقة لدى التونسيين

القبض على شخصين بحوزتهما 17612 قرصا مخدرا بمفترق الشوشة من ولاية مدنين

2019/12/18 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين، اليوم الأربعاء بناء على معلومات، من ضبط شخصين على متن سيارة بمفترق الشوشة من ولاية مدنين بحوزتهما 17612 قرصا مخدرا، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أن هذه الكمية من الأقراص المخدرة كانت مخفية بإحكام تحت الكراسي الخلفية للسيارة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3675 جنيه ليبي و670 دينارا من العملة التونسية.

وأضافت الوزارة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما ومواصلة الأبحاث.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn