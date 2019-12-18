القبض على شخصين بحوزتهما 17612 قرصا مخدرا بمفترق الشوشة من ولاية مدنين

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين، اليوم الأربعاء بناء على معلومات، من ضبط شخصين على متن سيارة بمفترق الشوشة من ولاية مدنين بحوزتهما 17612 قرصا مخدرا، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أن هذه الكمية من الأقراص المخدرة كانت مخفية بإحكام تحت الكراسي الخلفية للسيارة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3675 جنيه ليبي و670 دينارا من العملة التونسية.

وأضافت الوزارة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما ومواصلة الأبحاث.