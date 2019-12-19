تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد..

تغشى السماء ، الخميس، سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع نزول أمطار متفرقة مؤقتا رعدية ، أحيانا غزيرة، في الصباح بمناطق أقصى الشمال مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة وإمكانية ظهور ضباب محلي صباح مع سحب عابرة بالوسط والجنوب ثم طقس مغيم جزئيا أثناء الليل.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج قابس ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات مع دواوير رملية محلية بالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية.

يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج قابس ومتموجا ببقية السواحل في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و 15 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 15 و 20 درجة ببقية المناطق.

وتتجه درجات الحرارة ، غدا الجمعة، نحو الارتفاع بشكل طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية.

ويكون الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد والبحر متموجا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية في حين تهب الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد.