عاجل/مجلس النواب الأمريكي يعزل الرئيس “دونالد ترامب”..

قرر مجلس النواب الأمريكي ليل الأربعاء إحالة الرئيس دونالد ترامب على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليكون بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراء رسميا يهدف إلى عزله.

أحال مجلس النواب الأمريكي ليل الأربعاء الرئيس دونالد ترامب على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراء رسميا لعزله.

وندد الرئيس الجمهوري (73 عاما) بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب، متهما خصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنهم مدفوعون بـ”الحسد والحقد والغضب” و”يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين” الذين انتخبوه رئيسا في 2016.

وبأغلبية 230 صوتا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس 45 للولايات المتحدة.

ووجه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونغرس والتي أقرت بأغلبية 229 صوتا مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيباشر محاكمة ترامب في يناير/كانون الثاني على الأرجح.

لكن وخلافا لمجلس النواب، فإن مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 53 سناتورا مقابل 47 وقد سبق لهؤلاء أن أكدوا أنهم يعتزمون تبرئة ترامب من هاتين التهمتين.

ومع ذلك يبقى التصويت الذي حصل في مجلس النواب الأربعاء تاريخيا، حيث إنه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره لم يحل إلا رئيسين على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، وقد برئ كلاهما في مجلس الشيوخ.

أ.ف.ب