العميد مختار بن نصر يستقيل من مهامه

كشف العدد الاخير من الرائد الرسمي عن استقالة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر .فقد صدر بالرائد الرسمي امر حكومي يقضي بقبول استقالة رئيس اللجنة مختار بن نصر ابتداء من 15 ديسمبر 2019 دون ان تصدر تسمية لخليفته.

يذكر انه تم احداث اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لدى رئاسة الحكومة وفقا للفصل 66 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والذي تم تنقيحه واتمامه بموجب القانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

وقد انطلقت اللجنة في نشاطها الفعلي في 22 مارس 2016 بعد صدور الامر الحكومي الذي ضبط اجراءات تنظيمها وطرق سيرها .وتضم اللجنة 22 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المرتبطة بصفة مباشرة او غير مباشرة بمكافحة الارهاب ويترأسها ممثل عن رئاسة الحكومة.