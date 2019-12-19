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ضبط كمية من الذهب المصنوع والالماس المهرب ناهزت قميتها 380 ألف دينار.

2019/12/19 أهم الأخبار, المصدر, بلاغات, حوادث و قضايا

ضبطت مصالح الحرس الديواني بصفاقس، مساء امس الأربعاء، كمية من الذهب المصنوع ومن مادة “الألماس” المهرب والذي يتم صنعه وتحويله بطريقة غير قانونية حيث بلغت قيمة المحجوز 380 ألف دينار.

وبينت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ لها ، ان العملية تمت، إثر عمل معلومات خلية الاستعلامات بالحرس الديواني بصفاقس مفادها وجود مقر لصنع وتحويل الذهب والمعادن النفيسة عن طريق التهريب.

واشارت الى ان المصالح المعنية نصبت كمين لشخص يشتبه في قيامه بهذه الأعمال وتمت مرافقته إلى داخل هذا المقر بحضور أمين الصاغة بمدينة صفاقس.

واضافت في ذات البلاع ، انه تم العثور ، بعد التفتيش الدقيق، على كمية المصوغ المذكورة في حين اقر المشتبه به أنه لا يملك اية وثائق قانونية تثبت مصدرها أو شرعية مسكها وأن هذا المحل هو على ملك شخص آخر غير متواجد حاليا بصفاقس.

ولفتت الى انه تم تحرير محضر حجز ووضع المقر المذكور تحت الرقابة الديوانية في انتظار قيام المصالح المختصة بمعاينة محتوياته وتم سماع المشتبه به في حالة سراح ودعوة صاحب المحل لمواصلة التحريات اللازمة معه.

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