تحدث عن وجود عرض ثاني جاهز لدى الجملي/صلاح الدين الجورشي يكشف لـ”المصدر” “السيناريوهات” المحتملة لتشكيل الحكومة

بسبب قضيّة التحرّش المتّهم فيها/ زهير مخلوف يرسل عدل منفّذ لجمعيّة أصوات نساء

صرف القسطين الثاني والثالث للزيادة في اجور الوظيفة العمومية بداية من أول جانفي 2020

فيديو/بسبب مريم الدباغ: عربية حمادي تدخل في حالة هستيريا وتهاجم منتقديها..

تخفيضات تصل الى 35 بالمائة: الشركة التونسية للملاحة تعلن عن انطلاق عملية الحجز لصائفة 2020

2019/12/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن إنطلاق عمليات الحجز لصائفة 2020 إبتداءا من 18 ديسمبر 2019 وذلك بوكالات الشركة ووكالات الأسفار المتعاملة مع الشركة بتونس و أوروبا و عبر موقع الواب الخاص بالشركة.

وكشفت الشركة، في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني، عن منح تعريفات تفاضلية بنسبة تخفيض تصل الى 35 بالمائة، على ذمة المسافرين على كامل السفرات بمناسبة فتح الحجوزات (عدد البقاع محدود).

وأمنت الشركة التونسية للملاحة إلى غاية 31 أوت 2019، قرابة 239 سفرة على ثلاثة خطوط بحرية وهي تونس – مرسيليا وتونس – جنوة وخط جرجيس ناقلة أكثر من 203 آلاف مسافر.
ووفر الخط البحري، جرجيس، الى حدود موفي اوت الماضي ، 11 سفرة بحرية، تم خلالها نقل أكثر من 8 آلاف مسافر وما لا يقل عن 3 آلاف سيارة .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn